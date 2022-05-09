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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية إليسا.. «من أول دقيقة» تحقق 15 مليون مشاهدة وتريند رقم 1

سعد واليسا
سعد واليسا

حققت أغنية “من اول دقيقة” للفنانة إليسا، وسعد لمجرد، نجاحا كبيرا جداً منذ طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

استطاعت الاغنية ان تكسر حاجز الـ ١٥ مليون مشاهدة بعد ٤ ايام من طرحها كما احتلت التريند رقم ١ على اليوتيوب.

السوشيال ميديا.. إليسا تحتفل بوصول أغنية من أول دقيقة إلى 13 مليون مشاهدة.. وشوبير: الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد التتويج بالسوبر الإفريقي لليد

إليسا تحتفل بوصول أغنية من أول دقيقة إلى 13 مليون مشاهدة

يذكر أن المغنية اللبنانية إليسا، طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، التي تتعاون فيه مع المغني المغربي سعد لمجرد.

وصدرت الأغنية عبر قناة "إليسا" الرسمية بموقع يوتيوب، وعبر المنصات الإلكترونية.

أغنية «من اول دقيقة» كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، وقام بوضع عزف الوتريات تامر غنيم، والهندسة الصوتية م.محمد عدس.

 

إليسا من أول دقيقة اليوتيوب التريند سعد لمجرد

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