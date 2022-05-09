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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يزور دولة خليجية بعد زيارة أمير قطر المرتقبة لـ طهران

أمير قطر والرئيس
أمير قطر والرئيس الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سوف يزور إحدى دول الخليج بعد زيارة أمير قطر، تميم بن حمد، المرتقبة إلى طهران.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن: "زيارة أمير قطر سوف تأتي ردا على زيارة الرئيس الإيراني إلى الدوحة"، مشيراً إلى أن "زيارة أمير قطر ل‍طهران سوف تتناول قضايا ثنائية وإقليمية".

ولفت إلى أن "الرئيس الإيراني سوف يزور إحدى دول الخليج بعد زيارة الأمير تميم إلى طهران".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن أمير قطر سیتوجه إلى طهران لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين، دون تحديد الموعد.

وأفادت "إرنا" بأنه "من المقرر أن يزور أمير قطر، إيران، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر".

وأشارت إلى أن زيارة أمير قطر لإیران "تأتي في إطار زیارات مسؤولي دول المنطقة إلى إيران، خلال الفترة القصيرة من تولي الحكومة الإيرانية الحالية مهام عملها".

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أنه "من المقرر أن تجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول سبل الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة"، في حين أنها أعلنت في وقت سابق عن زیارة  مسؤول إقليمي إلى طهران لمراجعة الآلية التنفيذية للإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة.

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