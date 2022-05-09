وفاة والد الفنان محسن منصور وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

توفي، منذ قليل، والد الفنان محسن منصور، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة.

وأصيب والد الفنان محسن منصور بوعكة صحية حرجة أمس دخل على إثرها العناية المركزة بإحدي مستشفيات مدينة نصر .

وكان قد نشر الفنان محسن منصور عبر صفحته الشخصية الفيس بوك قائلا :دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية حالة حرجة جدا اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي.

وشارك الفنان محسن منصور فى موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل بيت الشدة وينتمى مسلسل "بيت الشدة" إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق.

ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور؛ وهى عدم السير وراء الدجالين.

وتجسد وفاء عامر داخل أحداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية وتحاول الاستيلاء على الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها.

أبطال مسلسل “بيت الشدة”

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومها أحمد، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، وصبري عبد المنعم، ولبنى ونس، وبسنت حاتم، ومنى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.