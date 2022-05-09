البحوث الإسلامية ينظم حفلًا لتكريم الفائزين بمسابقة الجائزة ..الأربعاء

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة «الجائزة» يوم الأربعاء القادم بمقر المجمع بمدينة نصر؛ والتي عُقدت على مدار الشهر الكريم بالتعاون مع التليفزيون المصري؛ حيث استقبل المجمع أجوبة الجمهور للسؤال اليومي المطروح للمشاهدين عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

مسابقة الجائزة



وشهدت المسابقة تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعي صفحة المجمع للإجابة على السؤال اليومي المطروح وهو ما يعكس اهتمام الناس بالثقافة العامة والدينية وحرصهم على البحث والاطلاع.

وكان المجمع أعلن بداية شهر رمضان المبارك عن عقد مسابقة «الجائزة» بالتعاون مع التلفزيون المصري حيث تم توزيع جوائز يومية على الجمهور من خلال أسئلة الشارع كما تم تخصيص سؤال للمشاهدين في المنازل أتيح على صفحة المجمع الرسمية على «فيسبوك»، حيث يأتي تنظيم هذه المسابقات في إطار الدور التثقيفي «البحوث الإسلامية» ينظم حفلًا لتوزيع جوائز مسابقة «الجائزة» الأربعاء القادم.