الدوري المصري.. علاء عبدالعال يعلن تشكيل إيسترن كومباني لمواجهة المقاولون العرب

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني، عن تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وجاء تشكيل إيسترن كومباني على النحو التالي :





حراسة المرمي: أحمد دعدور



خط الدفاع: الحسيني طه - محمود نعيم- كمال أبو الفتوح - محمد الصالح



خط الوسط: صابر الشيمي - محمد بن علي طرابلسي -محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب



خط الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا





ويجلس على دكة البدلاء: عمرو حسام - خالد مصطفى - أحمد حمزة (حمزاوي) - يوسف مجدي عبدالغني - أيمن غباشي - يوسف رمضان - عماد ميهوب - أحمد تمساح - محمد رمضان.