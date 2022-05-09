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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خريجي الأزهر: تدريب 500 امام وداعية من ليبيا على الفكر الوسطي

أئمة ليبيا
أئمة ليبيا

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة عشر لـ 45 إمامًا وداعية من دولة ليبيا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لمدة أسبوعين؛ لصقل مواهبهم الدعوية، من خلال برنامج علمي شرعي مكثف، على أيدي نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.
 

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن الأزهر الشريف يعمل بجهد ودأب على احتضان كافة أئمة ودعاة العالم الإسلامي، وتقوم المنظمة بدور مهم في مواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في التركيز على الإشكاليات التي تطرح في هذا العصر، وكيفية الرد عليها وتفنيدها، وغرس قيم الإسلام الوسطي، وبيان صورته النقية البعيدة عن الغلو والتطرف.


من جانبه أضاف أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن هذه الدورات تأتي في إطار استراتيجية المنظمة وحرصها على ترسيخ منهج الأزهر الشريف ومحاربة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن المنظمة دربت ما يقرب من 500 إمام وداعية ليبي من مختلف أنحاء ليبيا، وطالب  الأئمة بالمزيد من التواصل مع المركز الرئيس للمنظمة بالقاهرة وفرعها والمكاتب التابعة له بدولة ليبيا الشقيقة.

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