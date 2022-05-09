فادية عبد الغني: شخصيتي في فاتن أمل حربي بعتبرها جرثومة المجتمع |فيديو

قالت الفنانة فادية عبد الغني، صاحبة دور "نظيمة" في مسلسل "فاتن أمل حربي"، إن دورها في المسلسل يعتبر تجسيدا لشخصية هي "جرثومة" المجتمع، وتورث جيلا غير مضبوط، وأسلوب تعامله مع زوجته وأولاده يتسبب في الكراهية.

وأضافت "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أسلوب مثل هؤلاء الحموات يتسبب في ما وصل له ابنها بسبب التوجيه الخاطئ، لافتة إلى أن حب الأبناء و"دلعهم زيادة عن اللازم" كان سببا في فقد الابن الإحساس بالمسئولية.

وتابعت الفنانة، أن شخصيتها في المسلسل مكروهة في المجتمع وغير سوية، وجرس ينبه الأسر على أن التربية مهمة جدا، ناصحة أولياء الأمور "ما دلعوش عيالكم زيادة عن اللزوم".

وأكدت أن "كل حاجة في التربية في الوسط، ويجب تعليم الأطفال عدم الكذب حتى في الخطأ، وبعتبر شخصية "نظيمة" جرس ينبه الأسر".

