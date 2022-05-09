بفيديو مؤثر.. خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنزي

شارك الفنان خالد سليم فيديو مؤثر يسترجع فيه أهم الذكريات مع ابنته كنزي في يوم ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واحتفل خالد سليم بعيد ميلاد ابنته السابع برسالة مؤثرة، وهنأها جمهوره عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن خالد سليم يشارك في فيلم "في القلب" الذي انتهى تصوير المشاهد المتبقية منه، وسادت حالة من السعادة بين كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.