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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حليف بوتين.. المجر تعيق أوروبا من حظر النفط الروسي وتضعها في مأزق

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

يسعى الاتحاد الأوروبي للموافقة على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا مع تراجع عدد من الدول عن حظر نفطي مقترح.

 

وقدمت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فترة ستة أشهر للتخلص التدريجي من النفط الروسي كجزء من إجراءات أوسع تهدف إلى الإضرار بنظام الرئيس فلاديمير بوتين.

 

ومُنحت المجر وسلوفاكيا، دولتان في الاتحاد الأوروبي تعتمدان بشكل كبير على الطاقة الروسية، حتى نهاية عام 2023 للالتزام بمجموعة القواعد الجديدة. ومع ذلك، فإن هذه الفترة الممتدة لم تكن كافية وكلتا الدولتين تطالبان بالمزيد.


المجر تضع الاتحاد الأوروبي في مأزق


كانت المجر من أشد المعارضين للاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط، وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وهو حليف قديم لبوتين، إن إنهاء مشتريات النفط الروسية سيكون بمثابة “قنبلة ذرية” على اقتصاد المجر.

 

وقال أوربان الأسبوع الماضي، إن “الاقتراح المطروح على الطاولة الآن يخلق مشكلة مجرية، ولا توجد خطة لحلها”.

 

كما أن المجر هي مشتري للغاز الطبيعي الروسي، بعد أن زادت وارداتها من موسكو في السنوات الأخيرة. 

 

وعلى مدى العقد الماضي، زادت المجر وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي من 9.070 مليون متر مكعب في عام 2010 إلى 17.715 مليون متر مكعب في عام 2019، وفقًا لـ يوروستات.

 

ويدعم أوربان، حتى الآن، عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا لغزوها أوكرانيا. 

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هذا على الرغم من تكوين أوربان لعلاقات اقتصادية قوية مع روسيا على مدى العقد الماضي، وغالبًا ما يتفاخر بعلاقته الوثيقة مع بوتين.

 

وشوهدت روابطهم الوثيقة خلال جائحة فيروس كورونا، على سبيل المثال، أصبحت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تشتري لقاح مضاد لفيروس كورونا روسي الصنع، على الرغم من عدم اعتماده من قبل المنظمين الأوروبيين.

 

ووصف مسؤول في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم نشر اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات، “عناد” المجر بأنه “أمر محزن”.

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