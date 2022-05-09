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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول
مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء عدداً من موضوعات الأمن الإقليمى  ذات الإهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى المجالات العسكرىة.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورى التى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والإستقرار والتوازن بالمنطقة مؤكداً على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد إلتقى الفريق أول مايكل كوريلا  
والوفد المرافق له وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى فى مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

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الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع قائد القيادة المركزية الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا الفريق أسامة عسكر

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