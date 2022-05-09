الشهر العقاري: تسجيل أي قطعة أرض من متر حتى 200 بـ3900 جنيه

كشف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أهمية قانون الشهر العقاري الجديد، مؤكدًا أن سبب عزوف المواطنين عن تسجيل العقارات بسبب القوانين التي ظلت لمدة كبيرة دون تطوير.

وأضاف جمال ياقوت، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، في حلقة خاصة للحديث عن قانون الشهر العقاري الجديد، أن قانون الشهر العقاري القديم ظهر في عهد الملك فاروق «وهذا أدى لعزوف المواطنين عن التسجيل».

وتابع الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه كان في فترة من الفترات يتم تحصيل 12% من قيمة العقد؛ وهذا أدى لانعدام التسجيل «البلد داخلة على نقلة جديدة ومنها قطاع الشهر العقاري الذي تنبهت له القيادة السياسية»، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتجهيز مشروع تتبناه القيادة السياسية وتحرص على تنفيذه.

وأوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن هذا المشروع مشروع قومي وليس خاصًا بوزارة العدل منفردة؛ حيث شاركت به وزارت عدة «الدولة تنبهت لأنه كان هناك نظام عقود بيع عرفية بين المواطنين؛ والعقد المسجل هو سند الملكية للمالك».

ولفت إلى أنه من ضمن حالات القانون الجديد هو تسجيل الحالات الواقعية؛ حيث يجوز تسجيلها بالعقد الابتدائي «ومن ضمن مميزات هذا القانون تسجيل العقارات ونقل الملكية بالنظام الإلكتروني؛ وهو أمر سيبدأ من 1 يوليو».

وأكد أنه من فوائد التسجيل القضاء على المنازعات «وزير العدل اقترح وجود نماذج تسجيل؛ حيث سيكون لكل حالة واقعية نموذج تسجيل من خلال إيصال نور لمدة 5 سنوات وعقد بيع ابتدائي؛ ويتم بناء عليه التسجيل».

وأشار إلى أن مساحات التسجيل التي تبدأ من متر حتى 200 متر سيتم تسجيلها مقابل دفع 3900 جنيه شاملة الرسوم الإدارية «وبعد التسجيل يتم تنزيل الرسوم على العقد؛ ومقابل تسجيل عقار بمساحة 70 متر غير الذي ستدفع مقابل تسجيل مساحة 200 متر».