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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل كبير، اليوم الإثنين، وتراجعت الأسعار بأكثر من 5٪، بحسب بيانات التداول. 

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر يوليو لخام برنت بنسبة 5.29٪  إلى 106.45 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر يونيو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.56٪ إلى 103.6 دولارات. 

ويقوم المستثمرون بتقييم احتمالات قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات النفط الروسي

حليف بوتين.. المجر تعيق أوروبا من حظر النفط الروسي وتضعها في مأزق

في وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرج” أن الاتحاد الأوروبي قد يخفف حزمة عقوباته على النفط الروسي بسبب خلاف بعض الدول. 

وبحسب الوكالة، لم يتوصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على روسيا، بسبب المجر التي تواصل عرقلة اقتراح الاتحاد الأوروبي الرامي إلى حظر استيراد النفط الروسي.

الاتحاد الأوروبي روسيا النفط اسعار النفط خام برنت عقوبات ضد روسيا

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