انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%

انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل كبير، اليوم الإثنين، وتراجعت الأسعار بأكثر من 5٪، بحسب بيانات التداول.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر يوليو لخام برنت بنسبة 5.29٪ إلى 106.45 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر يونيو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.56٪ إلى 103.6 دولارات.

ويقوم المستثمرون بتقييم احتمالات قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

في وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرج” أن الاتحاد الأوروبي قد يخفف حزمة عقوباته على النفط الروسي بسبب خلاف بعض الدول.

وبحسب الوكالة، لم يتوصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على روسيا، بسبب المجر التي تواصل عرقلة اقتراح الاتحاد الأوروبي الرامي إلى حظر استيراد النفط الروسي.