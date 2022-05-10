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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار سيات اتيكا موديل 2022.. تعرف على التفاصيل

زيادة في اسعار سيات
زيادة في اسعار سيات اتيكا موديل 2022 .. تعرف على التفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة سيات اتيكا موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة الرياضية، وقدرت الزيادة السعرية بقيمة تتراوح بين 55 ألفا و120 ألف جنيه.

سيات اتيكا موديل 2022

ترتكز السيارة سيات اتيكا موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2640 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4363 مم، وبعرض يبلغ 1841 مم، و 1601 مم للارتفاع، مع 188 مم للخلوص الارضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 510 لتر.

سيات اتيكا موديل 2022

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقينة الجر الأمامي من 8 سرعات أوتوماتيكية.

سيات اتيكا موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سيات اتيكا موديل 2022 إلى 198 كم/ساعة، مع امكانية التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تقارب الـ 9 ثواني، بالاضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية ووسائل الرفاهية والتحكم.

 

أسعار السيارة سيات اتيكا موديل 2022 بالسوق المصري بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى Style سيات اتيكا موديل 2022 بقيمة قدرها 580 ألف جنيه بدلًا من 525 ألف جنيه.

الفئة الثانية Style Plus سيات اتيكا موديل 2022 بقيمة قدرها 650 ألف جنيه بدلًا من 590 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Experience سيات اتيكا موديل 2022 بقيمة قدرها 720 ألف جنيه بدلًا من 600 ألف جنيه.

سيات اتيكا موديل 2022 سيات اتيكا موديل 2022 السيارة سيات اتيكا موديل 2022

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