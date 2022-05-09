الكاف يعلن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ..شاهد

اعلنت الصفحة الرسمية للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصير “ تويتر ” ان نهائى دورى ابطال افريقيا سيقام فى المغرب .

وكتب الحساب الرسمى للكاف على تويتر “المغرب تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 ”.

ويذكر ان كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل إمكانية تغيير موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن باتريس موتيسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف طالب من أعضاء المجلس ضروره تغيير موعد مباراة النهائي.

وأضاف شوبير أن موتيسيبي تمت دعوته لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد في اليوم ذاته.

وتابع أن النهائي في يقام يوم 22 مايو الجاري أو 15 يونيو المقبل، بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية المحدد لها خلال الفترة من 30 مايو وحتى 14 من الشهر المقبل