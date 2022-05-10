أبرز تصريحات رئيس مصلحة الشهر العقاري عن القانون الجديد.. فيديو جراف

أطلق الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عدة تصريحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”.





وأكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن العقار أكبر وعاء ادخاري للمواطن.

وقال ياقوت، إن العقد المسجل هو سند الملكية للمالك، لافتا إلى أن مشروع قانون إشهار الملكية الجديد يحل مشكلة المواطنين ويقضي على المعوقات.

37 يوما

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن 37 يوما أقصى مدة زمنية لنقل وتسجيل العقار في الشهر العقاري، متابعا أنه يتم أيضا إلكترونيا لأول مرة.

وأوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن المصاريف الإدارية لا تتعدى 3900 جنيه لنقل الملكية.

وذكر أن وزير العدل وجه برد قيمة المصروفات الزائدة على نقل الملكية إلى المواطنين.

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