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إلهام أبو الفتح
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غلق نهائي.. التنمية المحلية تحذر أصحاب المقاهي والمطاعم المخالفين للمواعيد الجديدة.. وجواز التعديل في بعض المحافظات بشروط

غلق مهائي.. التنمية
غلق مهائي.. التنمية المحلية تحذر أصحاب المقاهي والمطاعم المخ

التنمية المحلية:

 - غلق المحال والمطاعم نهائيًا للمخالفين للمواعيد الجديدة

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تتابع الإدارات المحلية في المحافظات تنفيذ المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، والتي طبقت بداية من السبت الماضي وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل .

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن من يخالف المواعيد الجديدة لغلق المحال يتعرض للعقوبة، حيث يتم إرسال إنذار كتابى للمخالف، ويتم مراجعته خلال 15 يوما لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص اذن بالفتح مرة اخرى ،واذا تمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص وهذة عقوبة متدرجة طبقا لقانون 154 لسنه 2019 وفقل للمادة 24 من القانون ، مشيرة إلى أن المادة 24 من القانون يوجد بها عقوبات متدرجة طبقا للمخالفة.

كما يجب ان تلتزم المحال التجارية بأنواعها بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتى أقرها مجلس الوزراء سابقا ، موضحة أنه من لم يلتزم بهذه القرارات فسيتم إغلاق المنشأة التجارية له 3 أيام.

وكان وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المحافظين بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وذلك اعتبارًا من السبت الماضي  7 مايو وذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ومديريات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإنهاء العمل بالمواعيد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر والبدء في تطبيق المواعيد الصيفية ، ومن المُقرر أن يستمر العمل بالمواعيد الصيفية وفقًا للقرار المُشار إليه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2022م.

وسيتم تطبيق المواعيد على النحو الآتي :

أولاً : المحال التجارية والمولات التجارية

تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

ثانيًا : المطاعم والكافيهات

تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ثالثًا : محال الورش والأعمال الحرفية

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

رابعًا : محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات

تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

خامسًا : المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووجه اللواء محمود شعراوى ، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا الصادرة من اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

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