يمن الحماقي: الدولة تتخذ إجراءات لتخفيف آثار الأزمات العالمية على المواطن

قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن العالم كله يمر بظروف صعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مما ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية.



و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تتأثر بالظروف العالمية، حيث تراجعت السياحة في الفترة الاخيرة بسبب السياحة الروسية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الواردات نتيجة ارتفاع التضخم العالمي، فكل هذا يلقي بأعباء كثيرة على الوضع الاقتصادي في مصر، ولكن الرئيس السيسي دائما ما يبعث للمصريين رسائل تدل على أن هناك محاولات من الدولة للتخفيف على المواطن، وتفادي الازمة الاقتصادية العالمية.



و أشارت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تقوم بإجراءات مثل ضبط الاسعار، مكافحة الاحتكار، توفير السلع، و زيادة العرض، لخفض آثار الصدمة على المواطن المصري.



كما أوضحت أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة في الوقت الحالي تعمل على زيادة الانتاج، توفير السلع الاساسية، توفير فرص العمل، والاهتمام بالمرأة و تمكينها اقتصاديا.