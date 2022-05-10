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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة هالة فؤاد.. اعرف قصة انفصالها عن أحمد زكي

هالة فؤاد
هالة فؤاد

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد ، والتي تعد إحدى أبرز الفنانات فى السينما؛ رغم عدد أعمالها الفنية القليلة وسنوات عملها فى التمثيل.

وفي نوفمبر 2019، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو نادر للفنان أحمد زكي أثناء لقائه مع الإعلامي مفيد فوزي، وهو يتحدث عن سبب طلاقه من الفنانة هالة فؤاد. 

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وفي الفيديو، أكد أحمد زكي، أن انفصاله عن هالة فؤاد كان بسبب خلافات صغيرة أحدثت فجوة بينهما فاستحالت معها الحياة، رافضا أن يرمي كل شيء على عاتقه باعتباره الرجل.

وسأله مفيد فوزي، عن إمكانية عودته لطليقته وقتها (هالة فؤاد)، فرد "زكي"، قائلا "دي حاجات بتاعت ربنا، أنا مش سعيد بانفصالي، لكن ما قدرش أرجع وأنا تعبان وهي تعبانة من حياتنا، طبعا تعبان من الوحدة، لكن هتعب أكتر لو عايش مع حد بيني وبينه خلافات في وجهات النظر.

ريهام سعيد محمود ياسين ذكرى وفاة مفيد فوزي أحمد زكي

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