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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الرئيس التونسي بشأن لجنة الانتخابات

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

أفادت الجريدة الرسمية التونسية أن الرئيس قيس سعيد عين أعضاء لجنة الانتخابات الجديدة التي سيرأسها فاروق بوعسكر.

 

وكان قد أصدر سعيد، الشهر الماضي، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أبرز قرار بعد أن حل البرلمان في مارس الماضي.

 

وبحسب القرار، ستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلام.

 

ومن ناحية أخرى، أعلنت منظمة الدفاع عن المستهلك، بتونس رصدها ارتفاعا في سعر البيع للمستهلك لمنتجات الدواجن بقيمة تراوحت بين دينار و3 دنانير، مما يتطلب مقاطعة شراء هذه المواد وتطبيق القانون المنظم لتجارة التوزيع.

 

وأكّدت المنظمة أنها تلقت تأكيدات في هذا الشأن من مختلف جهات البلاد وان مكاتب المنظمة رصدت تذمر المستهلك من هذه الزيادات التي قدرها مصنعو هذه المادة الأساسية بصفة أحادية دون التشاور لا مع الهياكل العمومية الرسمية ولا مع ممثلي المستهلك.

 

وحثت المنظمة المستهلكين على رفض اقتناء منتجات الدواجن بالأسعار الجديدة ومقاطعتها إلى حين الرجوع إلى الأسعار المرجعية المتفق عليها.

الرئيس التونسي قيس سعيد الجريدة الرسمية تونس الإنتخابات الجديدة

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