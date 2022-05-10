أعينوني بقوة.. رسالة عاجلة من وزير الأوقاف للأئمة بعد عودة المساجد لطبيعتها

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جميع الأئمة على مستوى الجمهورية، بأن يساعدوه على إحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية.

ونشر وزير الأوقاف على صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا :‏السادة الأئمة أعينوني بقوة :



سنسابق الزمن بالعمل الجاد لإحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية من خلال الخطب والدروس والندوات والأمسيات الدينية وإحياء فن الابتهال الديني في مختلف ربوع مصر ومنها إلى مختلف بقاع الدنيا .. اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا .



عودة المساجد لطبيعتها

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين وتنفيذًا لقرار عودة المساجد إلى طبيعتها قبل كورونا انطلقت عصر الأحد 8 مايو 2022م دروس العصر في أول لتنفيذ قرار العودة بالمساجد إلى ما قبل أزمة كورونا وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة .

وأدى أئمة وزارة الأوقاف درس العصر بالمساجد ، وفي لفتة طيبة وجه رواد المساجد الشكر لوزارة الأوقاف على السماح بالعودة الكاملة بالمساجد إلى طبيعتها ، وعودة الجو الروحي والإيماني للمساجد بعودة دروس العلم بالمساجد.