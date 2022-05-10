اليوم.. الحكم على 5 متهمين في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني

تعقد محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، جلستها للنطق بالحكم على 5 متهمين رئيسيين في قضية فتاة الغربية بسنت، المشهورة إعلاميا بـ"ضحية الابتزاز الإلكتروني"، بعد ٥ أشهر من وفاتها، لإسدال الستار على القضية التي شغلت الرأي العام طوال تلك الفترة.

وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نجحوا في ضبط شخصين متهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، والتي هزت الرأي العام.

وأدت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، إلى تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "إبراهيم. ا" و"عبد الحميد. ش"، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.