بصورة سيلفي.. رزان المغربي تخطف الأنظار عبر انستجرام

حرصت الفنانة رزان المغربي ، على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت رزان المغربي بصورة سيلفي بأطلالة جذابة مستعرضا جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

يذكر أن رزان المغربي ، شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.