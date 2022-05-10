فيلم زومبي يأتي ثالثا في شباك الإيرادات ليلة أمس.. تفاصيل

حقق فيلم “زومبي" والذى يقوم ببطولته علي ربيع إيرادات أمس بلغت قيمتها 269,322 جنيها فقط فى شباك التذاكر، ليلة أمس .

واحتل فيلم زومبي ليلة أمس المركز الثالث ، بينما جاء فيلم واحد ثاني فى المركز الأول بعدما حقق 1,118,608 جنيه، وجاء فى المركز الثاني فيلم العنكبوت والذى حقق ليلة أمس 579,439 الف جنيه.



ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.