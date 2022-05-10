عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم زومبي يأتي ثالثا في شباك الإيرادات ليلة أمس.. تفاصيل

فيلم زومبي
فيلم زومبي

حقق فيلم “زومبي" والذى يقوم ببطولته علي ربيع  إيرادات أمس بلغت قيمتها 269,322 جنيها فقط فى شباك التذاكر، ليلة أمس .

واحتل فيلم زومبي ليلة أمس المركز الثالث ، بينما جاء فيلم واحد ثاني فى المركز الأول  بعدما حقق 1,118,608  جنيه، وجاء فى المركز الثاني فيلم العنكبوت والذى حقق ليلة أمس 579,439 الف جنيه. 
 

383 ألف جنيه فقط.. على ربيع يتذيل القائمة بإيرادات زومبي ليلة أمس

حمدى المرغنى يروج لـ فيلمه الجديد زومبي .. شاهد

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية. 

زومبي كريم عفيفى حمدي الميرغني فيلم زومبي فيلم واحد ثاني محمد اوتاكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

ترشيحاتنا

خرج عن صمته| رامز دوس زوج مارينا صلاح يروي تفاصيل لحظاتها الأخيرة.. فيديوجراف

الأسهم الأوروبية تعوض بعض خسائرها بعد عمليات بيع مكثفة

يطبعوا المقررات ويبيعوها لحسابهم| أستاذ جامعي: يجب حماية الكتب الورقية لمنع سرقتها

سنتواصل قريباً..عالم سابق في ناسا يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية

بسبب خلافات مالية.. عاطل يشوه وجوه نساء أسرته بماء نار في الجيزة

مارينا صلاح .. أول تعقيب من نقابة الأطباء على الواقعة|والعقوبة المنتظرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تفاصيل النصب على الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها.. فيديو جراف

وجه منتفخ.. تفاصيل حالة بوتين الصحية| فيديو جراف

أبرز تصريحات رئيس مصلحة الشهر العقاري عن القانون الجديد.. فيديو جراف

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ