من غير ما تيجي.. تطبيق إلكتروني يتيح شراء الأثاث الدمياطي أونلاين

محافظة دمياط

أنشأ منتجو الأثاث بمدينة دمياط للأثاث تطبيقا إلكترونيا يتيح الشراء أونلاين، وذلك عن طريق قيام المنتجين بنشر فيديوهات للأعمال التي صنعت وطلبها دون الحاجة إلى السفر.

وقال المحاسب رضا شعيب، رئيس جمعية العاملين بمدينة دمياط للأثاث، إن التطبيق يساهم بشكل كبير فى ترويج المنتجات فى جميع ربوع مصر بل خارجها، بحيث يمكن للمشتري أن يقوم بتحميل تطبيق "mobilia hub"، وهو تطبيق يوفر لكل المصنعين عرض منتجاتهم، وتكون فرصة للمشترين لمشاهدة جميع منتجات الأثاث بدمياط والاختيار بين الشراء أون لاين أو النزول إلى دمياط لإتمام عمليات الشراء.

وأوضح أن “التكنولوجيا الآن هي المسيطرة على الواقع، حيث يقضي البشر أكثر من نصف يومهم على الإنترنت، لذلك يجب الاستفادة من وجود معظم البشر يوميا على المواقع الإلكترونية المختلفة، لذلك اتجهنا كأصحاب ورش ومصانع إلى التسويق لمنتجاتنا بمختلف أنواعها من خلال إنشاء تطبيق موقع إلكتروني”.

يذكر أن مدينة دمياط للأثاث، أحد المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمسة الماضية، ووضعته ضمن أولوياتها للنهوض بالصناعة في مصر، منطقة عملاقة لصناعة الأثاث تدعم القائمين على الصناعة وتفي بالطلب المحلي وتصدر إلى دول العالم، ولتزيد من مساهمة صناعة الأثاث في الناتج القومي لتصل إلى 40 مليار جنيه داخليًا، ويرفع حجم صادرات الأثاث إلى 2 مليار جنيه سنويًا.

وتعد مدينة دمياط للأثاث شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016، وأنشئت في يناير 2017، وتتكون الشركة من عدد من المساهمين، هي: محافظة دمياط بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي 45%، وشركة أيادي مصر للتطوير الحضري 17%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية 4%، وهو الهيكل الحالي للمساهمين.

وتأسست الشركة برأس مال 5 مليارات، ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه، منها الحصة العينية لمحافظة دمياط قيمة مساحة أرض المشروع والتي تبلغ 331 فدانًا، ويشرف على بناء المشروع الهيئة.

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