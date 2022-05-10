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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تعلن رسميا عن هاتفها للفئة المتوسطة Realme V23i.. سعر ومواصفات

ريلمي تعلن رسميا
ريلمي تعلن رسميا عن هاتفها للفئة المتوسطة Realme V23i

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميا  هاتفها Realme V23i الأحدث في سلسلة هواتف Realme V و يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب.     

وبحسب موقع Gsmarena فإن هاتف ريلمي Realme V23i جاء بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، ،مع معدل تحديث  هرتز في الثانية، وجودة + HD

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ويقدم هاتف ريلمي Realme V23i  كاميرا خلفية مزدوجة تتميز بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بيكسل وكاميرا  بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 8 ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفي.

ويحتوي هاتف ريلميRealme V23i  على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة ٣٣ واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 و واجهة المستخدم  ColorOS 12

ويعمل هاتف ريلمي  Realme V23i بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميديا تيك التايوانية،  يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجا بايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت أو 256 جيجا بايت. 

ويبدأ سعر هاتف ريلميRealme V23i  من 4500 جنيه فقط  ويتوفر بالألوان الأسود والأخضر والأزرق

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