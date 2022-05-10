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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. الأكثر عرضة للإصابة بالذئبة الحمراء.. بداية ظهور أعراض جدري القرود وطرق الانتقال

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الإصابة بـ سرطان المعدة
 

سرطان المعدة والتغذية.. الغذاء هو أحد الجوانب الأساسية في مكافحة جميع الأمراض ، ولعل السرطان من الأمراض التي تتطلب تغذية مناسبة لحالة المريض واحتياجاته، ويسعى العديد من مرضى سرطان المعدة أو من هم على اتصال بشخص مصاب بسرطان المعدة إلى معرفة أساسيات التغذية المحظورة لمرضى سرطان المعدة .

 

جدري القرود.. بداية ظهور الأعراض وطرق الانتقال
 

تعرضت المملكة المتحدة لهجوم فيروس آخر بخلاف كورونا، وهو فيروس جدري القرود، وحدثت مخاوف عديدة بسبب هذا الفيروس في العالم بأكمله وليس المملكة المتحدة فقط.

 

خطوات سهلة لمعرفة إذا ما كنت تعاني من الكوليسترول
 

ارتفاع الكوليسترول ضار لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عادة دون التخلص من أي علامات واضحة، ومع ذلك ، قد يجد بعض الأشخاص علامات تظهر على وجوههم.

 

في يومها العالمي .. من الأكثر عرضة للإصابة بالذئبة الحمراء ؟
 

يصادف اليوم 10 مايو اليوم العالمي لمرض الذئبة الحمراء، والذئبة هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب آلام المفاصل والحمى والطفح الجلدي وتلف الأعضاء، ولا يوجد حاليًا علاج لمرض الذئبة ويتطلب علاجًا مدى الحياة.

 

اكتشفي الطريقة الصحيحة لـ استخدام البيكنج بودر في تبييض الأسنان
 

يستخدم البيكنج بودر كمنظف ومبيض للأسنان، كما يستخدم كغسول للفم من البكتيريا وطبقة الجير على الأسنان. 

 

ماذا يحدث للعسل عند تخزينه في وعاء معدني أو تسخينه ؟
 

العسل عنصر أساسي في المطبخ، يحتوي على عناصر غذائية عديدة صحية للكبار والصغار، والخبر السار عن العسل هو أنه لا يفسد أبدًا ومن السهل جدًا تخزينه، لكنه يجب أن يتم تخزينه بطريقة صحيحة.

 

3 علامات تحذيرية.. جمال شعبان يكشف أسباب الإصابة بالجلطات بين الشباب

 

جلطة المخ والسكتة الدماغية من أبرز الأمراض التي حدثت خلال الفترة الماضية بين الشباب وكبار السن أيضا، وتؤدي إلى الموت المفاجئ.

 

تعرف على الغذاء الأساسي لمرضى سرطان المعدة

 

يعاني بعض الأشخاص من الأصابة بسرطان المعدة، وتعد تغذية مريض سرطان المعدة من الأمور المهمة التي يحددها الطبيب، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تضمينها في النظام الغذائي لمرضى السرطان.

 

سر عدم إصابة بعض الأشخاص بكورونا.. اعرف السبب
 

كشفت دراسة جديدة أجراها الدكتورة اندراس سبان عالم الأحياء الدقيقة في جامعة نيويورك، عن بعض الأفراد النادرين الذين تمكنوا من تفادي فيروس كورونا لأكثر من عامين.

 

هل الأسبرين يحمي من الجلطات ؟ و9 نصائح للوقاية منها
 

يعتقد بعض الأشخاص أن الأسبرين يحمي من بعض الأمراض ومن أبرزها الجلطات، خاصة عند كبار السن، ولكن علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري أمراض القلب، أن هذا الاعتقاد خاطيء.

 

لمواجهة الطقس الحار.. 4 مشروبات للتغلب على ارتفاع الحرارة
 

لمواجهة الطقس الحار.. 4 مشروبات للتغلب علي ارتفاع الحرارة ، حان وقت تحضير بعض المشروبات المثلجة للتغلب على الطقس الحار خلال هذه الأيام، لذلك نقدم لك عزيزتي 4 مشروبات للتغلب على ارتفاع الحرارة .

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