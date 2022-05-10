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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يدعو الرئيس الجزائري لزيارة موسكو

بوتين يدعو رئيس الجزائر
بوتين يدعو رئيس الجزائر لزيارة موسكو

نقل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوته لزيارة روسيا.

وقال لافروف خلال لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "في البداية، أود أن أنقل لكم تحيات الرئيس بوتين. لقد أجريتم محادثة جيدة عبر الهاتف منذ وقت ليس ببعيد. يتذكر الرئيس بوتين بحرارة هذا الاتصال ويتطلع إلى اجتماع شخصي. طلب مني تأكيد دعوتكم لزيارة روسيا".

وشدد لافروف على أن الجانب الروسي لا يتخلى أبدا عن المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الودية مع الشركاء.

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وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن روسيا تظل صديقة كبيرة للجزائر وإن الجزائر لا تزال ملتزمة بالمواقف المعلنة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله: "بناء على حرصنا لتطوير العلاقات في المجال السياسي والتعاون الاقتصادي والعسكري والإنساني, أكدنا لسيادة الرئيس تبون دعوة الرئيس بوتين ليقوم بزيارة الى موسكو".

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الخارجية الروسي، في مقر رئاسة الجمهورية.

روسيا موسكو عبد المجيد تبون بوتين التعاون الاقتصادى الجزائر لافروف

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