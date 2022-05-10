الداخلية: الإفراج عن 3708 نزلاء خلال 60 يوما

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وقامت الوزارة خلال شهرين بالإفراج عن 3708 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل تحت شرط وعفو رئاسي، كما تم مقل 805 نزيل الى مراكز اصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم.

كما تم تنفيذ 13122 زيارة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، وذلك بالإضافة الى اتاحة مكتبات للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بالداخلية مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.