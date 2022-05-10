الأحرار الدستوريين: الحوار الوطني صفحة جديدة في تاريخ العمل السياسي

رحب حزب الأحرار الدستوريين بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار السياسي الوطنى نحو مناقشة أولويات العمل الوطني، والذي كلف سيادته الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارته، هذا الملتقى الهام، الذي سيجمع كافة القوى السياسية بمختلف أيدلوجيات الحوار حول أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، ليسطر صفحة جديدة في تاريخ العمل السياسي، ويرى الحزب في هذه الخطوة تقريب لرؤى ووجهات نظر القوى السياسية في استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة، وتوفيق الأوضاع الدستورية المصرية، ووضع ثوابت لحوار وطني دائم هدفه الأوحد إعلاء مصلحة الوطن.





كما ثمن الحزب تكليف رئيس الجمهورية للأكاديمية الوطنية للتدريب، بإدارة هذا الحوار الوطني الهام وتنظيم جلساته وتجميع الرؤى المختلفة من القوى السياسية والكيانات الفاعلة.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصدرت بيانًا بشأن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيًا.

وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لجميع القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.

