قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم العمل على عودة مراكز الكروز للدخول في الموانيء المصرية مثل ميناء الإسكندرية.



وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يتم العمل على تعظيم سياحة اليخوت وتسهيل إجراءات وتراخيص اليخوت السياحية".



ولفت كامل الوزير: "الرئيس السيسي وجه بسرعة إنهاء تراخيص اليخوت السياحية في يوم واحد فقط بدلا من 72 ساعة".

وأكمل كامل الوزير :" قديما كانت هناك يخوت تصل للمياه الإقليمية المصرية ولا تدخل بسبب تاخر الحصول على التراخيص وهذا الأمر انتهى الأن، وهناك سرعة حاليا في الحصول على تراخيص اليخوت السياحية ".

وتابع كامل الوزير :" نعمل على جلب مستثمرين وشركات نقل بحري للاستثمار في مصر والمشاركة في أسطول النقل البحري، كي يكون لدينا أكثر من 150 مركبا مصريا لنقل الصادرات والواردات ".