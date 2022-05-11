هاتف سامسونج الفلاجشيب Samsung Galaxy S22 يتراجع أمام وحش آبل IPhone 13

أظهرت عدد من التقارير أن هاتف الفلاجشيب Samsung Galaxy S22 الذى أطلقته شركة سامسونج الكورية الجنوبية بداية العام الحالي 2022 قد تراجع أمام هاتف IPhone 13 والذى أطلقته شركة آبل الأمريكية في نهاية العام الماضي، حيث بلغ معدل انخفاض في قيمته السوقية يقدر بنسبة 47 % .

وبحسب موقع SellCell فإن هاتف شركة آبل iPhone 13 يعتبر هو المنافس الأقوى حتى الآن حيث يبلغ أفضل قيمة بين الهواتف الذكية حيث شهد انخفاضًا في القيمة بنسبة 16 % فقط منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي عام 2021 .

وجدير بالذكر أن هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 + 5G بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت فقد حوالي 58 % من قيمته السوقية بعد شهرين فقط من إطلاقه مما سيؤدي إلى خسارة مالكيه إذا فكروا في بيعه بعد ذلك وربما يرجع ذلك السبب الأساسي لشراء هواتف آيفون iPhone لأنه يحتفظ بقيمته أفضل بكثير من هواتف أندرويد.

وفقا لموقع 9to5mac التقني فإن هاتف آيفون IPhone 13 Pro Max بسعة 128 جيجا بايت يعتبر أفضل هاتف حتى الآن محتفظًا بقيمته السوقية مقارنة بالهواتف الأخرى، حيث انخفض معدل القيمة السوقية للهاتف بنسبة 3.8 ٪ فقط بعد شهرين من إطلاقه.

وانخفضت القيمة السوقية لهاتف آيفون IPhone 13 بنسبة 18.7% بعد شهر واحد من إطلاقه، وسرعان ما عالجت آبل هذه المشكلة حيث انخفضت القيمة السوقية لهاتف آيفون IPhone 13 بنسبة 16.4% بعد شهرين من إطلاقه.