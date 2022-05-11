لم تجر التحاليل المطلوبة.. محامي مارينا ضحية الإهمال الطبي يكشف تفاصيل وفاتها|فيديو

قال فريد جلال محامي مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي: “اللي حدث فاجعة طبية من عدم مساعدة مصاب وكان ممكن إنقاذها من خلال أنبوبة أوكسجين أو وضعها تحت الملاحظة وهذا لم يحدث”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث ، ان الذي حدث هو عند ذهاب مارينا للمستشفي لعمل أشعة صبغة بناء على توجيهات الطبيب، وكان عندها احمرار في العين اليمنى ودخلها على الأشعة بدون عمل تحاليل وحصل لها مضاعفات .

وتابع أنه لم يتم عمل تحاليل وظائف كبد أو كلى، والمستشفى أكدت في بيان لها أنه لم يتم إجراء التحاليل.

وتابع أن الطبيب سألها عن إصابتها بالحساسية قبل عمل الأشعة وكان يجب أن يتم عمل اختبار حساسية لها .