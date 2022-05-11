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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

منع حيازة الموبايل في لجان امتحانات أولى ثانوي واعتبار المخالفين غشاشين

منع حيازة الموبايل
منع حيازة الموبايل في لجان الامتحانات

تلقت المدارس الثانوية تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم، بمنع الطلاب من دخول لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية بالموبايل.

وقالت المدارس الثانوية للطلاب: يمنع منعا باتا دخول أي طالب من باب اللجنة بحوزته موبايل لأي سبب من الأسباب حتى لو كان مغلقا، مشددة على أن الطالب الذي يخالف هذه التعليمات سيتحمل نتيجة مخالفته .

وأوضحت المدارس الثانوية للطلاب الممتحنين، أن حيازة التليفون المحمول - حتى وإن كان مغلقًا داخل لجنة الامتحان، يعتبر شروعًا في الغش وإخلالًا بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

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وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 (امتحانات الفصل الدراسي الثاني) اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 وتستمر حتى 25 مايو 2022، وفقا للجدول التالي:

الأربعاء 11 مايو 2022: اللغة العربية 

السبت 14 مايو 2022: الكيمياء + الجغرافيا

الاثنين 16 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + التاريخ

الأربعاء 18 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 21 مايو 2022: الفيزياء + الفلسفة والمنطق

الاثنين 23 مايو 2022: الرياضيات

الأربعاء 25 مايو 2022: الأحياء

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فسوف تعقد إلكترونيا بالضوابط التالية:

  • الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة بإجراءات احترازية كاملة.
  • %30 من الامتحان مقالي ورقيا و70% أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا على التابلت.
  • تعقد الامتحانات الإلكترونية في المدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية.
  • المدارس غير المجهزة يلحق طلابها على مدارس مجهزة في الفترة المسائية.
  • تتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية.
  •  تقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة. 
  • يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.
  • مواد الهوية القومية تتولى المدارس الدولية عقدها داخل المدرسة ورقيا تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائجها من الإدارات التعليمية.
  • لا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم في لجنة الامتحان، وسيتم الاكتفاء بورقة مفاهيم توزع مع كل امتحان.
  • منصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.
التربية والتعليم الطلاب امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات الثانوي Jobs Education

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