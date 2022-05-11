صحية للأطفال.. طريقة عمل مارشيمللو زى الجاهز

تعد حلوى المارشيمللو من أكثر أنواع الحلويات التى يقبل الأطفال على شرائها من المحلات وللأسف فى بعض الأصناف يتم ادخال مواد غير صحية .. فكيف تقومي بعمل حلوى المارشيمللو فى المنزل بمذاق الأنواع الجاهزة؟

نقدم لكم طريقة عمل المارشيمللو بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المارشميللو:

كوب سكر

نصف كوب ماء

لخليط الجيلاتين

2 ملعقة كبيرة جيلاتين

نصف كوب ماء ساخن

نشا

سكر بودرة للفرد

لون طعام احمر



طريقة عمل المارشميللو

- فى وعاء به ماء على النار يذوب السكر تماما ثم يترك على النار حتى يصبح القوام ثقيلا ويترك جانبًا

- يذوب الجيلاتين مع الماء الساخن، ثم يضاف للعسل ويخفق المزيج بمضرب البيض حتى يصبح مارينج

- تسكب نصف كمية المارشيمللو على طبقة من السكر البودرة والنشا ويلون النصف الآخر باللون الأحمر ويسكب على الكمية البيضاء

- يرش الوجه بالسكر والبودرة والنشا ويترك ليبرد ويتماسك ويقطع المارشيمللو إلى مربعات أو مستطيلات أو أشكال مميزة بقوالب التقطيع ويقدم للأطفال ​