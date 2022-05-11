شوبير يهنئ ناديي أسوان والداخلية على الصعود للدورى الممتاز

حرص الإعلامى أحمد شوبير على تهنئة نادى أسوان ونادى الدخلية على صعود فريق كرة القدم بالناديين إلى الدورى الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابة بموقع “تويتر” خالص التهنئة لناديي أسوان والداخلية بالصعود للدورى الممتاز".

وقال أحمد بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، إن الفريق لديه جهاز محترم استطاع الصعود بشكل مريح؛ وذلك بعد تخطيه فريق ديروط قبل نهاية الدوري بـ 4 جولات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تأخير الصعود فكرة مؤلمة، وأن الشوط الأول أمام ديروط كان عصيبًا بعدما ضاع 6 فرص مؤكدين «الحمد لله إن ربنا كلل تعبنا بالصعود المريح».

وأوضح أنه مستمر مع أسوان حتى نهاية الموسم الحالي، ويتم الاستعداد لفريق الفيوم ثم الزمالك، متمنيًا التوفيق لفريقه خلال الفترة المقبلة.

ووجه الشكر لمجلس الإدارة القديم الذي منحهم الفرصة، وجعله على رأس الجهاز الفني وقدموا لهم الدعم، مشيدًا بجهود اللاعبين ومستواهم الفني «الفريق فيه كفاءات ومدربين يقدروا يشتغلوا وربنا يكتب التوفيق للجميع».