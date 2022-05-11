السعودية.. أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر مايو

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أسعار البنزين والوقود الجديدة في المملكة خلال شهر مايو الجاري، وجاءت على النحو الآتي:

بنزين 91:

2.18 ريال لكل لتر

بنزين 95:

2.33 ريال لكل لتر

ديزل:

0.63 ريال لكل لتر

الكيروسين:

0.70 ريال لكل لتر

غاز البترول المسال:

0.75 ريال لكل لتر

وتقوم أرامكو عملاق النفط السعودي، بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتؤكد الشركة السعودية أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

على جانب آخر، تجاوزت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، شركة أبل الأمريكية، ليصبح عملاق النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في العالم.

واستفادت شركة أرامكو السعودية من ارتفاعات أسعار النفط هذا العام وتداولها أعلى من 100 دولار للبرميل، بينما تضررت شركة أبل من تصحيح الأسواق الأمريكية، وخاصة شركات التكنولوجيا، التي كانت قد حققت طفرة كبيرة في أسعارها بالتزامن مع جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، خفضت شركة النفط السعودية أرامكو، سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر يونيو إلى آسيا.

وقررت شركة "أرامكو" السعودية تخفيض الأسعار لأول مرة في أربعة أشهر، حيث قللت العلاوة على سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي لشحنات الشهر المقبل إلى 4.40 دولار للبرميل من 9.35 دولار في مايو عن المستوى القياسي الذي تستخدمه.

كما خفضت "أرامكو" أسعار جميع الدرجات لمنطقة شمال غرب أوروبا وكلها تقريبا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وظلت أسعار عملاء الولايات المتحدة دون تغيير منذ مايو.

وبات سعر الخام ‭4.40 ‬ ‬دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي،‭ ‬‬ نزولا من 9.35 دولار للبرميل في مايو أيار، ما يقرب من 50 %، حسب وثيقة لشركة "أرامكو".

وحددت الشركة السعودية سعر الخام إلى شمال غرب أوروبا عند ‭‭2.10‬‬ دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال، وإلى الولايات المتحدة عند 5.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.

وتأتي الخطوة السعودية مع تفشي كورونا في عدد من الدول الآسيوية، خاصة الصين، وتراجع الطلب على النفط مؤخرًا، إثر إغلاق كبرى المدن.