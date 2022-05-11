أكرم توفيق يشارك متابعيه بصورة له عبر إنستجرام.. وكهربا يعلق: شياكة

نشر أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى صورة له من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة إعجابهم وعلق له محمود كهربا “شياكة”.

وكان قد أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أكرم توفيق لاعب الفريق سوف يعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح أن اللاعب يسير بشكل منتظم في برنامج التأهيل الذي يؤديه في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، وسوف يتواجد في القاهرة لاستكمال البرنامج، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًّا مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة للاطمئنان على حالته أولًا بأول.