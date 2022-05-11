بإطلالة كاجول.. سينتيا خليفة تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة سينتيا خليفة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سينتيا خليفة في الصور باطلالة كاجول جذابة ، وهو ما أثار إعجاب متابعيها.

كانت الفنانة سينتيا خليفة، قد شاركت في المسلسل الرمضاني الجديد "دايما عامر".

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة، وكتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري، ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.