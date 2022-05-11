وزير التعليم: كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة على الموقع سيتم تسليمه للطلاب

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا من أولياء الأمور عبر جروب “معا نستطيع”، بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وسأل الأهالي: “هل كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة الذي ستعلنه الوزارة على موقعها هو نفسه الذي سيتم تسليمه للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة؟”.

من جانبه، رد وزير التربية والتعليم على أولياء الأمور في هذا الاستفسار قائلا: “أكيد هو نفس الكتيب، وهو ليس نموذجا وإنما الكتيب نفسه”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “هدفنا أن يتعود طلاب الثانوية العامة على محتوى كتيب المفاهيم قبل الامتحان، ليطمئنوا أنه يحتوي على ما يريدون ويحتاجون بإذن الله”.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي.

وكان وزير التربية والتعليم أدلى بعدد من التصريحات الإيضاحية الخاصة بـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والثانوية العامة تمثلت فيما يلي:

ستقوم الوزارة بإعداد "ورقة المفاهيم" للصفوف الأول والثاني الثانوي و"كتيب المفاهيم" للثالث الثانوي وسوف تطبعها الدولة.

سيتم تسليم ورق المفاهيم للطلاب مع بدء الامتحان.

يسلم الطالب هذه الأوراق أو الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها.

سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد "لطلاب الثالث الثانوي" إلكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي.

لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات.

لقد تم توفير ما يحتاجه الطلاب في اللجان من جانب واضعي الامتحانات.

نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي سوف تكون بالدرجات لأن كل ترم يمثل ٥٠٪؜ من الدرجة النهائية ولن تكون “اجتياز” أو “عدم اجتياز” كما اجتهد البعض.

الجزء المقالي والإلكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأى مادة هما "امتحان واحد".

التخلف عن أداء الجزء المقالي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يعتبر غيابا عن الامتحان ويعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، فعلى الطالب تأدية الاثنين.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تبذل كل الجهود كي تسير جميع الامتحانات بانتظام وانضباط مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وقال وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تؤكد تمنياتها بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه يحرص على تقديم جميع التوضيحات الهامة لحسم الأمور في قضايا جدلية تصنعها بعض الجروبات وتسبب بلبلة وسوء فهم لدى الطلاب وذويهم بلا داعٍ وبلا مرجعية.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من مثيري الجدل، قائلا: “البعض يحاول التحايل أحيانا والبعض الآخر احترف صناعة الجدل وإثارة البلبلة قبل كل امتحان”.