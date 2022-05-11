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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشهاد شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال.. صوت الرصاص يحرك الضمير العربي..فيديوجراف

شهيدة الصحافة الفلسطينية
شهيدة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

لحظة استشهاد شيرين أبوعاقلة الصحافية الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، كانت لحظة تجسد استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحرية الصحافة، ليدشن الآلاف من رواد السوشيال ميديا هاشتاج باسم مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذي تحول إلى دفتر عزاء. 

اغتيال شيرين أبو عاقلة 

وتصدر اسم الصحافية شيرين أبو عاقلة قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت تعليقات النعي بالآلاف من قبل رواد السوشيال ميديا بعد مقتل شيرين أبو عاقلة. 

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وللمزيد حول واقعة استشهاد شيرين أبوعاقلة في جنين شمال الضفة الغربية أثناء تغطية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم اللاجئين، شاهد الفيديوجراف التالي: 

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