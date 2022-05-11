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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تبحث اسباب نفوق الإبل على الحدود مع ليبيا

محافظ مطروح: لجنة بيطرية للتعرف على أسباب نفوق الإبل بالسلوم

نفوق الإبل بالسلوم
نفوق الإبل بالسلوم

 قرر  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قيام لجنة بيطرية بسرعة التوجه لمدينة السلوم الحدودية  للمعاينة  والوقوف على أسباب نفوق الإبل وعرض تقرير بالموقف.

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جاء ذلك استجابة لاستغاثة أحد مربى الإبل بمنطقة اوجارين جنوب السلوم من نفوق عد من الإبل دون معرفة السبب. 

وبالعرض على محافظ مطروح، وجه  على الفور جامعة مطروح كلية الطب البيطرى ومديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الطب الوقائى بالتنسيق  والتوجة للسلوم والوقوف على أسباب نفوق الإبل وعرض تقرير بالموقف.

وتوجهت  اليوم، الأربعاء، لجنة من أساتذة كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح ومديرية الطب البيطري والطب الوقائي إلى منطقة أوجارين بالسلوم لأخذ عينات من الإبل النافقة وتحليلها، بالإضافة إلى الكشف على الإبل بذات المنطقة.

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