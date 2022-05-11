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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي يوجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة مدبولي وعدد من الوزراء لتقييم إجراءات الاستيراد دوريا.. ونواب: دفعة قوية لدعم الصناعة الوطنية.. وخفض الأسعار أبرز فوائدها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
  • محافظ البنك المركزي: الاقتصاد استوعب التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية
  • برلماني: نجاح الاقتصاد المصري أسهم في توفير المئات الآلاف من فرص العمل
  • نائب: تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج يحل أزمة كبيرة تعانى منها أغلب المصانع مؤخرا
  • برلمانية تطالب بتوفير البنية التحتية اللازمة بالمجمعات الصناعية لدعم المشروعات بها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.

وخلال الاجتماع ، وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

فى هذا الصدد، أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تشكيل مجموعة عمل برئاسة مدبولي وعدد من الوزراء لتقييم إجراءات الاستيراد دوريا، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

وأشار “ يحيي ” فى تصريحات لـ " صدى البلد إلى أن هذا القرار سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر على دعم الصناعة الوطنية، لا سيما خلال الفترة الحالية والتي تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن النجاح الذي حققه الاقتصاد المصري استطاع توفير مئات الآلاف من فرص العمل من ناحية، وخفض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا في البلاد من ناحية ثانية.

وأوضح النائب أنه لولا النجاحات الاقتصادية المصرية وتأسيس اقتصاد قوي طيلة السنوات الماضية، ما كان بإمكان مصر الخروج من جائحة كورونا، أو تجاوز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتى خلفت آثارا سلبية عانت منها جميع دول العالم.

من جانبه، أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التى تم تطبيقها مؤخراً والعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل، مشيرا إلى أن ذلك القرار يمثل خطوة هامة لدعم الصناعة الوطنية، لا سيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.

وقال عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له، إن تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، يحل أزمة كبيرة كانت تعانى منها أغلب المصانع في الفترة الماضية وكان لها تأثير سلبى على حجم الإنتاج المحلي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توقيت اتخاذ الرئيس لذلك القرار، هام جدا، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الأزمات العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وزيادة تكلفة فاتورة الاستيراد بشكل مبالغ فيه مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد رؤية وتوجهات القيادة السياسية بشأن توطين وتعميق الصناعات المحلية والاعتماد على الإنتاج المحلي في مختلف الصناعات.

 

فى سياق متصل، ثمنت النائب،إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي بشأن تشكيل مجموعة عمل برئاسة مدبولي وعدد من الوزراء لتقييم إجراءات الاستيراد دوريا، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، لافتة إلى أن القيادة السياسية دائما ما تسعي للارتقاء بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب .

 

وأشارت " متى “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد" إلى ضرورة العمل على تنفيذ خطط وتوجيهات الرئيس لفتح الاسواق الافريقية والأوروبية أمام الصادرات المصرية ، باعتبارهم أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع معايير لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة على منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

 

وطالبت عضو صناعة البرلمان بضرورة توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة بالمجمعات الصناعية ،لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، لتشجيع المستثمرين.

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