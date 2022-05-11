وكيل الشيوخ: رؤية السيسي لقضايا الأحوال الشخصية تعيد بناء الإنسان المصري

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول قضايا الأحوال الشخصية تأتي لتكرس بشكل واضح اهتمامه بإعادة بناء الإنسان المصري على كافة الأصعدة، مؤكدة أن رؤية الرئيس تكشف عن فهم عميق لواقع الإنسان المصري من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وأضافت فوزي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن رؤية الرئيس بضرورة مواجهة المشكلات المتعلقة بالاحوال الشخصية تجسد طموحه الدائم منذ توليه المسؤولية لصياغة واقع إنساني وحضاري متطور تنطلق منه الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى إلمام الرئيس السيسي بكافة تفاصيل المشكلة وطرحه للحلول المناسبة بأسلوب يعكس دراسته العميقة لأسباب المشكلات الأسرية وتداعياتها ومدى ما يمكن أن ينجم عنها من آثار سلبية على المستوى الشخصي والأسري والاجتماعي.

وأوضحت أن ما يطرحه الرئيس عن واقع الإنسان المصري يأتي كاشفا عن معاناة كافة أفراد الأسرة، ويسعى للحفاظ على كيانها، الأمر الذي من شأنه أن ينقل الأوضاع الاجتماعية والأسرية في مصر نقلة نوعية، كما يعد أساسا للانطلاق نحو آفاق تؤسسها الجمهورية الجديدة لمستقبل جميع فئات الأسرة المصرية من المرأة والرجل والشاب والطفل.

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وتابعت أنه من جهتنا كمؤسسات تشريعية سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، علينا مواكبة هذا الطرح المهم الذي قدمه الرئيس والسعي لإرساء البنية التشريعية والقانونية اللازمة لمواجهه مشكلات الأحوال الشخصية بما يتماشى مع التطورات الكبيرة الواقعة في المجتمع.

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وقالت وكيل مجلس الشيوخ: "اتصور أن دعوة الرئيس لحوار مجتمعي في هذا الشأن يمكن اعتبارها نقطة انطلاق جيدة للبدء فورا في التعاطي مع هذه المشكلات المهمة والمؤثرة بشدة على واقعنا الاجتماعي .