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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم الحضانات الجديد بمستشفى القنايات في الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم الحضانات الجديد بمستشفى القنايات المركزي بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك بالتعاون بين المديرية ومنظمات المجتمع المدني، بحضور الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، وماجي وديع، رئيس مدينة القنايات.

وأكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية.

واستمع محافظ الشرقية لعرض تفصيلي من الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن أعمال تطوير قسم الحضانات الجديد بالمستشفى، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة القسم الجديد ليسع ٣٠ حضانة، بدلاً من ١٦ حضانة بالقسم القديم، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من الأطفال المبتسرين وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة لهم. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الأقسام الطبية بمستشفى القنايات المركزي خلال الفترة السابقة شهدت أعمال تطوير وتوسعة بتكلفة مالية بلغت ١٣.٣ مليون جنيه، شملت تطوير قسم العناية المركزة للأطفال بقوة ١٠ أسرة بتكلفة ٥ ملايين جنيه، وقسم الغسيل الكلوي بسعة ٣٥ ماكينة بتكلفة ٣ ملايين جنيه، وقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب بتكلفة ٢ مليون جنيه بسعة ١٣ سريرا، مع تجديد واجهة المستشفى بتكلفة ٢ مليون جنيه. 

ولفت إلى أنه تم إمداد المستشفى بمولد كهربائي بسعة ٣٣٠ كيلوات بتكلفة ١.٣ مليون جنيه،  ليتحمل الجهد الزائد بعد أعمال التطوير الجديدة في حال انقطاع الكهرباء.

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وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشؤون الصحية، وتعاونها المثمر مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبى بالمحافظة بما ينعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشدداً على ضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية أولاً بأول طبقاً للاشتراطات الصحية لوحدات العناية المركزة والغسيل الكلوي بالمستشفى.

وعلى هامش الافتتاح، أهدى وكيل وزارة الصحة درعاً تذكارية لمحافظ الشرقية تقديراً لدوره الداعم والمساند لقطاع الصحة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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