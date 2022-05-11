موعد عيد الأضحى المبارك وغرة شهر ذي الحجة 1443هـ

موعد عيد الأضحى المبارك 2022 م- 1443هـ، يكثر البحث عن موعد عيد الأضحى 2022، خاصة مع اقتراب دخول شهر ذي القعدة 1443هـ.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض موعد عيد الأضحى المبارك وموعد صلاته وحكمها.

موعد عيد الأضحى المبارك

موعد عيد الأضحى المبارك

يحتفل المسلمون في العاشر من ذي الحجة من كل عام هجري بقدوم موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك ذكرى لأبيهم إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل الذي أفدي بذبح عظيم لامتثالهما لأمر الله، ومن خلال الحسابات الفلكية فإن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي فإنه قد يولد هلال الشهر الهجري مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيه المقبل، ليكون يوم الأربعـاء هو المتمم لشهـر ذى القعـدة 1443 هـ، وتكون غـرة شهـر ذو الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 30 يونيه المقبل، على أن تكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة الموافق 8 يوليو المقبل.

ومن المقرر أيضا وفق الحسابات الفلكية 2022 أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك هو يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

ويرتبط تحري هلال ذي الحجة 1443هـ ببلد المنسك كما جرت العادة لدى عموم المسلمين لارتباطه بموسم الحج والوقف بجبل عرفات.

فيما ‏كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع مديريات الأوقاف بإعداد خطة صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة وتحديد الإمام الأساسي والإمام الاحتياطي لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى والجامعة وتسليم الخطة لرئيس القطاع الديني قبل نهاية شهر شوال لمراجعتها واعتمادها.

ذكر الله وشكره

موعد عيد الأضحى المبارك

فضل صلاة عيد الأضحى، ورد فيها أنه لم يخصّ الله -سبحانه وتعالى- صلاة العيد بأجر أو ثواب خاصّ بها، وإنّما جعل ثوابها داخلاً في عموم الأجر المُترتّب على سائر الأعمال الصالحة، والطاعات، ويُؤدّي المسلمون صلاة عيد الأضحى، في العاشر من ذي الحجّة بعد أداء الحُجّاج فريضة الحجّ، وصلاة العيد هي إحدى شعائر الإسلام الظاهرة التي اختصّ الله -تعالى- بها المسلمين، وجعلها ميزة حَسَنة في دينه -سبحانه وتعالى-، كما أنّ صلاة العيد علامة شُكر وحَمد لله -تعالى- على إكمال طاعة صوم رمضان، وإكمال طاعة حَجّ البيت، وفي العيد تنتشر مظاهر الرحمة، والمَحبّة، والرأفة بين المسلمين، ويسود التعاطُف، وتجتمع القلوب صافية نقيّة من البغضاء.

وتُؤدّى في اليوم العاشر من أيّام ذي الحِجّة، والذي يُعَدّ أحد الأيّام التي فَضّلها الله -تعالى- على سائر أيّام السنة؛ فعن عبدالله بن عباس -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).



فضل الموت في عيد الأضحى

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن خلال البث المباشر ، سؤال يقول: هل وردت أحاديث نبوية شريفة تبين فضل الموت في أيام عيد الأضحى؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية، في إجابته على السائل، لم أقف ولم ترد أحاديث بعينها تبين فضل الموت في أيام أو يوم محدد، لكن هناك أيام طاعة ظاهرة كيوم الجمعة وليلة الجمعة، وليالي شهر رمضان المبارك، وأيام عيد الأضحى فهي أيام طاعات ظاهرة.

وأشار "عاشور" في البث المباشر إلى أن الموت في هذا الوقت بالتحديد به فضل كبير كونه من أيام الطاعة الظاهرة، فليست طاعات خاصة بالحجاج بل يشاركهم في ثوابها وطاعتها المسلمون من ذبح وصيام ودعاء وغيره، من ليلة عرفات وحتى مغيب شمس اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى.

صلاة عيد الأضحى 2022

صلاة عيد الأضحى 2022 هل فرض أم سنة ؟ ، ففيها ورد أن المشهور من آراء الفقهاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وثبت التشديد في أمر صلاة العيد، لذا لا ينبغي أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فله أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، كما ثبت ذلك في السنة النبوية المطهرة.

وورد أيضا أن صلاة العيد سُنة من صلاها أخذ ثوابها ومن لم يصلها فلا وزر عليه، فصلاة العيد يصح أن تصلى جماعة ويصح أن تصلى فرادى، ويجوز أداء صلاة العيد في المنزل، حيث إذا صلى شخص صلاة الفجر، ونام، ولم يلحق بصلاة العيد، فيمكنه أن يؤديها في منزله.

حكم صلاة عيد الأضحى

حكم صلاة العيد ، اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.

والراجح أن صلاة العيد سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حكم صلاة العيد للنساء

حكم صلاة العيد للنساء ، يستحب أن يحرص الناس جميعًا رجالًا ونساءً على صلاة العيد لما فيه من الاجتماع على الخير وإظهار الفرح والسرور، كما جاء في الحديث الذي روى البخاري ومسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»، والْعَوَاتِق: هِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ، أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج، وَذَوَات الْخُدُور هن الأبكار.

كيفية صلاة العيد

كيفية صلاة العيد ، صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة، لما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

سنن صلاة العيد

سنن صلاة العيد أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

أداء صلاة العيد في البيت

كيفية صلاة عيد الأضحى 2022

صلاة عيد الأضحى 2022 ركعتان، تُؤدى بشكلٍ يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة، فيبدأ المسلم بالركعة الأولى مُكبِرًا سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، من غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا، وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثُمَّ قراءة سورة الفاتحة، تليها سورة الأعلى أو سورة ق، أمّا الركعة الثانية فَتكبّر فيها خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام، تليها سورةُ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر، فيجوز أداء صلاة عيد الفطر في البيت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وأن يُصليها الرجل فردا أو جماعة بأهل بيته، ولا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.

صيغة تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2022

صيغة تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2022 تكون بالشكل التالي: (الله اكبر، الله أكبر، لا اله إلا الله، الله أكبر، لله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمدُ لله كثيرًا، وسبحانَ الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا اللهُ وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا اله إلا الله ولا نَعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون).

وقت صلاة عيد الأضحى 2022

وقت صلاة عيد الأضحى، يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.