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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بقيادة السيسى.. إشادة برازيلية بالتنمية الشاملة فى مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برونو دانتس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول البرازيلي إلى مصر، مشيداً بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل، ومؤكداً حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كلٌ من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية.

واستعرض الرئيس في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

من جانبه؛ أعرب "دانتس" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمناً الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد، خاصةً في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة، مشيداً في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين، خاصةً في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "أنتوساي"، وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ومنصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة.

السيسي المحاسبات الفيدرالية البرازيلية الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي برونو دانتس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية

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