في دعاء خاص.. نسرين طافش: اللهم علمنا ما ينفعنا

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

واحتوت الصورة علي دعاء يقول :"يارب السلام نور قلوبنا وعقولنا بالسلام القوة والمحبة وعلمنا ما ينفعنا"، وعلقت نسرين طافش وكتبت :"أمين".

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، الذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدي بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".



وأثارت نسرين طافش حالة من الجدل الواسع بعد نشرها عددًا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها .