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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوتارو ودجيكو يقودان تشكيل إنتر أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

إنتر
إنتر

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر، تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس، في نهائي بطولة كأس إيطاليا.

تشكيل إنتر

وضم تشكيل إنتر كل من:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دانيلو دامبروزيو - ستيفان دي فري - ميلان سكرينيار - ماتيو دارميان

خط الوسط: نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهانجلو

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش - إيدين دجيكو - لوتارو مارتينيز

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاديو أوليمبكو بالعاصمة الإيطالية روما، وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

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