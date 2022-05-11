العين يُتوج بطلًا للدوري الإماراتي بخماسية في شباك الجزيرة

تُوج العين ببطولة الدوري الإماراتي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وذلك بفوزه على الجزيرة بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة 23 للمسابقة.

التوجولي لابا كودجو تكفل بتسجيل الأهداف الأربعة الأولى لـ العين في الدقائق 15، 36، 50، 71، فيما سجل زميله كايو الهدف الخامس في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد العين لنقطة 58 بفارق 10 نقاط عن الشارقة صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 45 نقطة في المركز الرابع.

ويُعد ذلك اللقب هو الرابع عشر للعين في الدوري الإماراتي والأول منذ موسم 2017-2018، ليعزز موقعه كأكثر المتوجين بالبطولة.