عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العين يُتوج بطلًا للدوري الإماراتي بخماسية في شباك الجزيرة

العين
العين

تُوج العين ببطولة الدوري الإماراتي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وذلك بفوزه على الجزيرة بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة 23 للمسابقة.

التوجولي لابا كودجو تكفل بتسجيل الأهداف الأربعة الأولى لـ العين في الدقائق 15، 36، 50، 71، فيما سجل زميله كايو الهدف الخامس في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد العين لنقطة 58 بفارق 10 نقاط عن الشارقة صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 45 نقطة في المركز الرابع.

ويُعد ذلك اللقب هو الرابع عشر للعين في الدوري الإماراتي والأول منذ موسم 2017-2018، ليعزز موقعه كأكثر المتوجين بالبطولة.

الدوري الإماراتي لابا كودجو بطولة الدوري الامارات الشارقة تسجيل الأهداف العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبوعاقلة بوفاتها

بـ 15 جنيها .. نقيب الفلاحين : أسبوعان وتنخفض أسعار الطماطم

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

موضوعات متعلقة

جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني

أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس أمام إنتر في نهائي كأس إيطاليا

لوتارو ودجيكو يقودان تشكيل إنتر أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

تشيلسي يرغب في إجراء صفقة تبادلية ثنائية مع برشلونة لضم سيرجينو ونيتو

بنزيما على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

فيفا يفتح تحقيقا حول إحتمالية تزوير جنسية كاستيلو سيجورا خلال تصفيات المونديال

طاقم تحكيم فرنسي لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

بعد انتقال هالاند.. أبرز 5 صفقات تنتظرها الملاعب الأوروبية في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

أمين عام الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي لاضطرابات بدول عديدة

بينيت آيل للسقوط.. هل استشهاد شيرين أبو عاقلة رصاصة في قلب حكومة إسرائيل؟

أحمد موسى: شيرين أبو عاقلة تمثل كل العرب واغتيالها جريمة نكراء |فيديو

النيابة العامة تبحث مع التموين تعزيز آليات التصدي لجرائم تداول القمح المحلي

بريطانيا: بوتين خسر.. وروسيا ستخرج من الحرب ضعيفة

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

فيديو

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

أزمة مباراة الأهلي والوداد.. هل تنجح حملة كشف فساد الكاف؟.. فيديوجراف

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ