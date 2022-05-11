مدحت العدل: أشكر الرئيس على تعديل قانون الأحوال الشخصيىة

قال مدحت العدل، الكاتب والروائى، إن “الرئيس السيسى لما مسك الدولة فى توقيت ما.. كنا تحت الصفر، الرئيس كان يمتلك أولويات لإعادة الدولة من جديد، أولها الأمان والكهرباء والمياه والطرق”.

وأضاف “العدل”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، مع الإعلامى تامر أمين، أن تمكين المرأة فى عصر الرئيس السيسى شيء عظيم جداً.

ووجه الروائى مدحت العدل، الشكر للرئيس السيسى لاستجابته فيما تم بمسلسل “فاتن أمل حربى”، وذلك ينبع من خلال اهتمام الرئيس بالمرأة المصرية، متابعاً أن الرئيس أصدر قرارات فورية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية .

وأكد أن الدولة تدرك أنه لا يوجد مكاسب مادية فقط وإنما مكاسب معنوية أيضاً من وراء بعض الأعمال الدرامية كالاختيار أو الممر ، فهذه المسلسلات تزرع الانتماء لأجيال قادمة.